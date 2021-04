Honda confirma a vinda do Accord híbrido

Primeiro modelo da marca no Brasil a contar com a tecnologia e:HEV, o sedã de luxo híbrido será lançado no início do segundo semestre deste ano. O Accord é um dos três automóveis híbridos que a Honda planeja oferecer no País até 2023, dentro do seu plano de eletrificação para o mercado nacional.

A tecnologia e:HEV envolve dois motores elétricos de alta eficiência, combinados a um propulsor 2.0 a combustão. No caso do Accord híbrido, o conjunto motriz permite um consumo de até 17,6 km/l na cidade e de até 17,1 km/l na estrada, segundo o Inmetro.

Há três modos de operação. O "EV Drive" é 100% elétrico, utilizado em situações de baixa velocidade ou de aceleração suave. No "Engine Drive", o motor a combustão é acionado em sua faixa ideal de carga e rotação. Já o "Hybrid Drive" opera alternando a propulsão elétrica e a combustão.

O Accord híbrido também apresenta mudanças estéticas. Na dianteira, o sedã ganhou para-choque e grade novos, com desenho mais horizontal. As rodas de 17 polegadas com acabamento escurecido são inéditas e, na traseira, há um novo acabamento na parte inferior do para-choque.

Na área da segurança, o carro traz agora o sistema que ativa o freio em manobras de baixa velocidade, caso detecte a possibilidade de colisão. Além disso, o assistente de permanência em faixa e o controle de cruzeiro adaptativo tiveram seu funcionamento aprimorado.

O objetivo da Honda é que dois de cada três veículos da marca vendidos até 2030 sejam eletrificados. A empresa também tem a intenção de atingir a neutralidade de carbono até 2050.