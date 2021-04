Início promissor para o serviço de assinatura de carros da Renault

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Lançado em janeiro deste ano, o programa On Demand alcançou 1.500 contratos assinados e mais de 400 carros entregues em cerca de três meses de operação.

“Estamos atingindo um público mais jovem do que o que temos na base de financiamentos, o que significa novos clientes para a marca. Também estamos atraindo o interesse do segmento de pequenas empresas”, relata Ricardo Gondo, presidente da Renault do Brasil.

A solução de mobilidade tem quatro planos de assinatura customizáveis de longa duração para veículos zero-quilômetro: de 12, 18, 20 ou 24 meses, com valores a partir de R$ 1.059,00 mensais.

No momento da adesão, o cliente também escolhe a franquia de quilometragem, com opções de 500, 1.000, 1.500 e 2.000 quilômetros mensais. Os modelos disponíveis no serviço são Kwid Zen 1.0, Kwid Outsider 1.0, Stepway Iconic 1.6 CVT e Duster Iconic 1.6 CVT.

A contratação é 100% on-line, realizada no site www.renaultondemand.com.br, mas também pode ser feita na rede de concessionárias credenciadas. Todos os planos incluem manutenção (revisões preventivas e troca de peças de desgaste natural, o que vale para pneus), gestão de documentos (IPVA e licenciamento, por exemplo), seguro e assistência 24 horas.