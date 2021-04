Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

O icônico modelo da marca surge com uma nova identidade de design, mais tecnologia e performance. As duas novas versões do sedã M3, a Competition (R$ 757.950,00) e a Competition Track (R$ 849.950,00) terão suas primeiras unidades chegando ao País em maio. Depois, será possível adquiri-las também por encomenda.

Os carros são equipados com um motor biturbo de seis cilindros em linha, que envia toda a sua força para as rodas traseiras. São 510 cv de potência (79 cv a mais do que a geração anterior) a 6.250 rpm e 650 Nm de torque entre 2.750 e 5.500 giros.

“O M3 é um esportivo que entrega personalidade única e muita adrenalina. A nova geração apresenta ganhos dinâmicos e tecnológicos no propulsor e na suspensão. Com esses modelos, esperamos proporcionar o puro prazer de dirigir”, diz Rodrigo Andrade, gerente de vendas da BMW do Brasil.