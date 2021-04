Mitsubishi reedita série especial do Eclipse Cross

A marca oferece mais uma vez aos consumidores brasileiros a edição limitada Sport do seu SUV. São apenas 100 unidades, já disponíveis nas concessionárias, cada uma ao preço de R$ 205.990,00.

"A série especial Sport valoriza ainda mais as aptidões esportivas do Eclipse Cross. O design é o ponto alto e realça a virilidade do modelo, que também traz todo o DNA 4x4 da marca", define Julio Fiorin, diretor comercial da Mitsubishi Motors no Brasil.

Com base na versão top de linha do Eclipse Cross, o modelo Sport entrega design exclusivo, ainda mais arrojado. Na dianteira, os cromados dão lugar a peças pintadas em preto brilhante.

A grade frontal e detalhes do para-choques recebem acabamento tipo carbono, enquanto a parte inferior da peça exibe um spoiler com a moldura central em prata. Para arrematar o estilo, o capô ostenta dois extratores de ar.

De perfil, destaque para as rodas de liga-leve de 18 polegadas em preto brilhante, que deixam à mostra as pinças de freio pintadas de vermelho. E, na traseira, para o aerofólio e o skid plate também em preto brilhante.

O interior do utilitário-esportivo é bastante sofisticado, com contraste entre as peças na cor prata metálico e em preto brilhante. Todos os comandos ficam integrados em um cockpit ergonômico, que acentua o prazer ao dirigir.

Assim como os demais modelos da linha Eclipse Cross, a série especial Sport usa motor 1.5 turbo a gasolina de dupla injeção, que desenvolve 165 cv de potência e 250 Nm de torque. A transmissão é do tipo continuamente variável (CVT) e há ainda opção de tração 4x4.