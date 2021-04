Em fevereiro, o complexo industrial da marca em Resende (RJ) iniciou a produção nacional da nova geração do crossover. O modelo já está disponível em todas as concessionárias Nissan do País e, agora, começa a desembarcar na Argentina.

Os primeiros lotes, com um total de mais de mil unidades do novo Kicks, seguem de navio do Porto do Rio de Janeiro para o Porto Delta Dock, próximo de Buenos Aires. É na capital argentina que os veículos são distribuídos para toda a rede de revendas locais.

O complexo industrial da Nissan em Resende, que fica no sul do estado fluminense, conta com cerca de dois mil colaboradores. A fábrica recebeu equipamentos modernos e evoluiu em processos produtivos para a manufatura do novo Kicks.