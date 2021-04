Jeep apresenta plataforma de serviços conectados e séries especiais

A marca, que inaugurou o segmento de SUVs e é sinônimo de veículos 4x4, está completando 80 anos de história com o lançamento de uma série especial para cada um dos quatro modelos comercializados no Brasil: os nacionais Renegade e Compass e os importados Grand Cherokee e Wrangler. Além disso, promove a estreia de uma inédita plataforma de serviços de conectividade no Renegade, a “Adventure Intelligence by Jeep Connect”.

“Estamos começando uma nova era no Brasil, ao lançar o primeiro carro conectado da marca no País. É a união da conectividade, tecnologia e da aventura”, afirma Alexandre Aquino, diretor da Jeep para a América Latina.

O Adventure Intelligence permite que o usuário se conecte ao seu veículo mesmo estando longe dele pelo app “My Uconnect” (disponível na Apple Store e Play Store) ou pelo site https://myuconnect.jeep.com/br/pt. No portal, é possível que o cliente faça a gestão da sua conta e contrate serviços após o período de experimentação, por exemplo.

Já no aplicativo, smartwatch e pela Alexa (Amazon) o usuário será capaz de controlar todas as funções da plataforma. Ele conseguirá ficar conectado com o mundo dentro do carro sem precisar usar o smartphone. E tudo isso com muita segurança, uma vez que não será necessário mexer no telefone enquanto dirige.

O Renegade será o primeiro Jeep a receber a plataforma, que adota a conectividade da TIM no Brasil. Futuramente, outros modelos da marca terão a opção de contar com a tecnologia também - a nova geração do Compass, a ser lançada em breve, já virá com a Adventure Intelligence. Os veículos sairão de fábrica com o eSIM 4G da TIM, chip virtual para acesso a Wi-Fi nativo a bordo, com a qualidade e garantia de continuidade de serviço.

“Hoje, o consumidor espera que o carro seja uma extensão do seu celular. Com os serviços conectados, a Jeep está pronta para uma nova forma de interagir com o cliente”, comenta Aquino.

Os modelos da série especial 80 Anos trazem conteúdos exclusivos. A edição limitada estará disponível até o final de 2021 para Renegade, Compass, Grand Cherokee e Wrangler. Os nacionais Renegade e Compass já vêm com a nova central multimídia conectada, que traz a plataforma Adventure Intelligence. Os quatro veículos ganham um visual escuro, com emblemas em alusão ao aniversário da Jeep nos bancos e tapetes, além de escudos comemorativos nas partes internas e externas.