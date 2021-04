Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Baseado na nova plataforma da fabricante sul-coreana dedicada a veículos elétricos a bateria, o EV6 terá autonomia longa, propulsão com emissão zero e possibilidade de carregamento ultrarrápido de 800 V. O modelo também é o primeiro eletrificado lançado sob a nova filosofia de design da Kia Motors.

A capacidade de carga de 800 V significa que o EV6 conseguirá ter de 10% a 80% da bateria recarregados em apenas 18 minutos. Quando equipado com baterias de longo alcance, o carro oferecerá autonomia de até 510 quilômetros com uma única carga.

Para obter essa autonomia, o EV6 adota tecnologias específicas de recuperação de energia. Entre elas uma bomba de calor com eficiência energética, que reutiliza o calor residual do sistema de refrigeração do veículo.

Também traz a última geração da frenagem regenerativa inteligente. O motorista poderá escolher entre seis níveis de frenagem regenerativa, dependendo do nível desejado de recuperação de energia. E o modo de direção "i-Pedal", presente no recurso, proporciona que o condutor pare suavemente o automóvel sem a necessidade de acionar os freios diretamente.

O Kia EV6 virá com diferentes níveis de potência e torque da propulsão elétrica, conforme o tipo de tração (há opção nas rodas traseiras ou nas quatro rodas) e a capacidade das baterias (55,8 kWh a padrão; 77,4 kWh a de longo alcance). Produzido na Coreia do Sul, o crossover estará à venda em mercados globais selecionados a partir do segundo semestre deste ano.