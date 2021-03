A linha 2021 da maior picape do Brasil já pode ser encontrada nas concessionárias da marca. O utilitário chega com um novo plano de manutenção, também válido para as unidades ano/modelo 2019 e 2020.

A partir de agora, as revisões programadas passam a ser anuais (antes eram a cada seis meses) ou a cada 24 mil quilômetros, o que ocorrer primeiro. Também houve redução de 11% no valor total do pacote de revisões - os novos preços (sujeitos a alterações) são os seguintes: 12 meses ou 24 mil km, R$ 2.118,00; 24 meses ou 48 mil km, R$ 2.932,00; 36 meses ou 72 mil km, R$ 2.523,00.

O desempenho de vendas da Ram 2500 vem sendo bastante positivo. Em 2020, a picape registrou seu melhor ano no mercado nacional, com 1.475 emplacamentos. E 2021 começou ainda melhor, com vendas de 419 unidades no primeiro bimestre - 13% a mais do que no mesmo período do ano passado.

“A Ram está em um momento especial, mantendo um viés de alta após o resultado recorde do ano passado e com um novo modelo prestes a desembarcar, a 1500 Rebel”, declara Breno Kamei, diretor da marca para a América Latina.