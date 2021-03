Marcopolo e Volvo exportam ônibus urbanos para a Guatemala

As empresas fecharam a venda de 30 unidades do modelo Torino Volvo B270F Euro 5 para a prefeitura de Santa Catarina Pinula, cidade que fica a sudeste do país localizado na América Central. Trata-se do primeiro negócio da Marcopolo e da Volvo com esse município guatemalteco, resultado da vitória em uma licitação para renovação da frota urbana.

“É muito importante este novo fornecimento, pois reforça a nossa presença naquela região. As exportações foram prejudicadas pela pandemia no ano passado e seguem em ritmo abaixo dos volumes históricos, mas acreditamos que, gradativamente, vamos retomar as vendas para as Américas e para a África”, diz André Armaganijan, diretor de operações comerciais da Marcopolo.

Os 30 ônibus serão usados em itinerário entre Santa Catarina Pinula e a Cidade da Guatemala. Com 12 quilômetros, o novo corredor é o primeiro do Transpinula, nome do serviço de transporte público coletivo do município.

Este novo corredor integrará Santa Catarina Pinula à linha 13 do Transmetro, o sistema BRT (Bus Rapid Transit) da Cidade da Guatemala, transportando 20 mil passageiros/dia. Os veículos adquiridos possuem comprimento de 11,5 metros e capacidade para 62 passageiros, sendo 33 sentados.

“Vencer a licitação, fornecer com exclusividade os ônibus e participar do começo dessa transformação é muito relevante para nós, que temos longa tradição e experiência em sistemas integrados de transporte de passageiros”, afirma Alexandre Selski, diretor de vendas da Volvo Buses na América Latina.

O mercado de ônibus urbanos gerou uma receita líquida total de R$ 1,4 bilhão para a Marcopolo em 2020, sendo R$ 978,9 milhões oriundos do exterior. No Brasil, a participação da empresa neste segmento cresceu 14,8 pontos percentuais em relação a 2019, ampliando sua liderança para 52,7% de market share no ano passado.