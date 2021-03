O sedã híbrido plug-in da marca bávara agora conta com a versão "Dark Edition" - com preço público sugerido a partir de R$ 425.950,00, a novidade estreará no Brasil em junho. O diferencial é o acabamento escuro das rodas, grades frontais, faróis e lanternas, o que confere um visual ainda mais ousado e esportivo ao carro.

Fabricado na Alemanha, o BMW 530e M Sport é dotado de dois motores que podem trabalhar em conjunto ou individualmente, a critério do condutor. O propulsor a gasolina, um 2.0 de quatro cilindros, fornece 184 cv de potência e 300 Nm de torque; o elétrico, por sua vez, contribui para atingir 292 cv de potência total e torque combinado de 420 Nm.

Essa força é transmitida para as rodas traseiras do veículo com a intermediação de uma transmissão automática de oito marchas. A autonomia do modelo híbrido plug-in em modo 100% elétrico alcança até 56 quilômetros, graças à bateria de alta voltagem, composta por células de íons de lítio, com capacidade total de 12 kWh.

O BMW Série 5 plug-in híbrido tem algumas das mais avançadas tecnologias da marca. Vale citar o "Driving Assistant Professional", sistema de condução semiautônoma que intervém nos comandos do veículo em situações como congestionamentos, trânsito lento ou viagens longas.