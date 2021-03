Mercedes-Benz do Brasil e governo alemão ampliam projeto de saúde

A empresa anunciou a expansão do projeto de unidades móveis de saúde - após uma fase piloto de sucesso, a contribuição do governo alemão aumentará para € 4,5 milhões. A Mercedes-Benz do Brasil está fornecendo caminhões para mobilidade das unidades, motoristas e recursos internos para administração do projeto, totalizando cerca de € 1 milhão em força de trabalho (não monetário).

Os parceiros do projeto e cinco ONGs, como a Sociedade Beneficente Albert Einstein, o CIES Global, a SAS Brasil, a Renovatio e o Instituto Luz para Vida, estão investindo sua expertise e trabalho na empreitada. Idealizada e desenvolvida por profissionais da Mercedes-Benz, a iniciativa prestará atendimento de saúde a populações carentes.

O investimento adicional anunciado será destinado à aquisição de sete semirreboques, sobre os quais serão montadas unidades móveis com estrutura e equipamentos de saúde. Caminhões Mercedes-Benz levarão essas carretas a várias regiões do País.

“Esse novo projeto com o governo alemão é baseado no sucesso da unidade móvel de tomografia, que vem sendo utilizada no combate à Covid-19 na cidade de São Paulo desde o ano passado. Com mais sete carretas, podemos ampliar notavelmente o alcance desse auxílio médico e de saúde, indo a localidades mais distantes”, diz Karl Deppen, presidente da Mercedes-Benz do Brasil e CEO América Latina.

Além de disponibilizar os caminhões, a empresa é responsável pelo gerenciamento do projeto, mão-de-obra e direcionamento dos investimentos, atuando como uma integradora de soluções de saúde e mobilidade sobre rodas. Com a entrada em operação das sete novas carretas, cuja entrega está prevista para o primeiro semestre de 2021, a expectativa da Mercedes-Benz é de que mais de 250 mil pessoas sejam atendidas em três anos.

“Estamos trabalhando para criar unidades móveis de saúde que possam ser usadas para diagnosticar infecções por coronavírus e também para outras emergências médicas. Milhares de pessoas já foram alcançadas em uma fase piloto na Grande São Paulo. Agora, estamos expandindo este programa para outras partes do País”, comenta Gerd Müller, ministro de Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha.