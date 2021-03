Mini inicia pré-venda de modelo elétrico

O novo Cooper SE, dotado de propulsão 100% eletrificada, começa sua trajetória no Brasil. O carro pode ser encomendado até o final do mês de maio, em duas versões: Exclusive, que custa R$ 239.990,00; e Top, que sai por R$ 264.990,00. As primeiras entregas estão previstas para junho deste ano.

O Mini Cooper SE possui transmissão automática e motor capaz de entregar 184 cv de potência e 270 Nm de torque instantâneo. Sua bateria de íon-lítio de 32,6 kWh proporciona uma autonomia de até 234 quilômetros e pode ser carregada em uma tomada doméstica com carregador portátil, aparelhos rápidos do tipo "wallbox" e com equipamentos de corrente contínua em estações específicas.

Uma recarga total realizada na residência do futuro proprietário terá custo estimado por volta de R$ 30,00. Os compradores ainda contarão com uma rede de recarga gratuita, implantada pelo BMW Group, formada por mais de 250 pontos em todo o País.

Em termos de segurança, o Mini Cooper SE oferece seis air bags de série, controle de cruzeiro com ajuste de velocidade, sensor de estacionamento traseiro e dianteiro, sensor de chuva e acionamento automático dos faróis baixos. Os interessados que efetuarem a reserva do automóvel e pagamento do sinal no período da campanha de pré-venda, receberão, sem custo adicional: três anos manutenção gratuita, três anos de garantia do veículo (dois anos padrão + um ano) e um carregador rápido do tipo "wallbox" (de parede).