A fabricante chinesa apresentou, em São José dos Campos (SP), o primeiro VLP (Veículo Leve sobre Pneus) articulado totalmente eletrificado do País. Doze unidade do ônibus integrarão o sistema de transporte público da cidade paulista, trafegando pela “Linha Verde”, corredor expresso que faz parte de um eixo sustentável que terá 75 mil metros quadrados e inclui quatro praças ao longo do trajeto

“As prefeituras estão compreendendo a relevância e a necessidade de substituir veículos poluentes. Investir em ônibus elétricos melhora a qualidade do ar das cidades, impactando diretamente na saúde da população”, comenta o diretor institucional da BYD Brasil, Marcello Von Schneider.

O VLP tem carroceria com design arrojado, desenvolvida em parceria com a empresa gaúcha Marcopolo especialmente para chassis articulados com propulsão 100% elétrica. O ônibus também é equipado com recursos de segurança sanitária criados pela Marcopolo, como o sistema UV-C de desinfecção do ar instalado no ar-condicionado e acabamentos com aditivos antimicrobianos nas poltronas, balaústres e pega-mãos.

Os veículos possuem 22 metros de comprimento e capacidade para 168 passageiros. Suas baterias de fosfato-ferro-lítio (LifePO4) permitem autonomia de 250 quilômetros com uma carga completa de três horas.

Os 12 ônibus articulados eletrificados adquiridos pela prefeitura de São José dos Campos foram produzidos pela BYD em sua fábrica de Campinas (SP) e estão na Marcopolo para finalização. A empresa chinesa planeja realizar a entrega dos veículos para a cidade paulista em outubro deste ano.