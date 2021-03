Novo Nissan Kicks chega com preço antigo

Produzido no complexo industrial da marca em Resende (RJ), o modelo estará disponível nas concessionárias na segunda quinzena deste mês, com destaques como o novo design, equipamentos inéditos, além de refinamentos mecânicos. Os preços partem de R$ 90.390,00 e vão a R$ 116.390,00.

Com as mudanças estéticas, o novo Kicks ficou mais encorpado e moderno. Faróis 100% LED com luz de rodagem diurna se tornam de série em todas as configurações com câmbio CVT. Na traseira, as lanternas também são de LED.

Por dentro, o carro ganha sistema multimídia com tela de oito polegadas, compatível com Android Auto e Apple CarPlay. O painel de instrumentos multifuncional em TFT de sete polegadas aparece desde a versão Advance.

A Nissan introduz no modelo recursos como alerta de tráfego cruzado traseiro, monitoramento de ponto cego, alerta de mudanças de faixa e acendimento automático dos faróis. Já faziam parte do pacote de segurança do Kicks controle dinâmico de chassi, alerta de colisão frontal com assistente de frenagem, auxílio de partida em rampa e a visão 360 graus.

Para uma melhor frenagem, foram aplicados novos pneus com maior coeficiente de atrito, aumentando a aderência em pista molhada, entre outras situações. A marca e as dimensões dos pneus foram mantidas.

Na parte mecânica, a Nissan trabalhou em novos pontos de fixação do eixo traseiro e da caixa de direção, aumentando a firmeza das suspensões. O motor não mudou: segue o 1.6 litro de 16 válvulas, que produz 114 cv de potência a 5.600 rpm e torque de 151,9 Nm a 4.000 giros.

O Kicks adota novas nomenclaturas em suas versões para ficar alinhado com o que a marca japonesa oferece em outros países da América Latina, as mesmas do Versa: Sense, Advance e Exclusive. O crossover oferece quatro níveis de acabamento e dois tipos de câmbio - manual de cinco marchas e automático continuamente variável (CVT).

O para-brisa com tratamento acústico contribuiu para deixar a cabine mais silenciosa