A sétima geração do esportivo de alto desempenho foi desenvolvida, mais uma vez, em estreita colaboração com a divisão Motorsport da marca alemã. As tecnologias das corridas transferidas para o modelo de produção incluem agora o layout do eixo dianteiro de braços transversais duplos e a aerodinâmica sofisticada.

O motor boxer 4.0 de seis cilindros, 510 cv de potência, é derivado do usado em provas de resistência. Com isso, o 911 GT3 consegue acelerar de zero a 100 km/h em 3,4 segundos. Além do câmbio automático de dupla embreagem PDK, a Porsche também oferece o carro equipado com uma transmissão manual de seis marchas, para uma experiência de condução mais “purista”.

Nos mercados de primeiro mundo, o 911 GT3 estará disponível a partir de maio próximo. No Brasil, o esportivo deverá desembarcar no segundo semestre deste ano, apenas na versão com câmbio PDK - preços e outras especificações serão definidos em breve pela Porsche.