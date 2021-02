Líder mais uma vez

A Mercedes-Benz encerrou o ano de 2020 novamente como a fabricante líder nas vendas de veículos comerciais no Brasil. Pelo quinto ano consecutivo, foi a marca que mais emplacou caminhões no País, obtendo mais de 31% de participação de mercado. No segmento de ônibus, com aproximadamente 47% de market share, manteve sua histórica liderança de 64 anos. As perspectivas para 2021 são positivas e, por isso, a empresa já confirmou a criação de mil novos empregos em suas fábricas de veículos comerciais. A Mercedes-Benz também continuará com seu plano de investimentos no País, que envolve R$ 2,4 bilhões até 2022.