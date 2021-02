Iveco lança caminhão para as entregas do e-commerce

Seguindo a estratégia de renovação da família Daily no Brasil, a marca apresenta a nova versão City 30-130 chassi-cabine, pensada para as atividades urbanas de distribuição de mercadorias do comércio eletrônico. O caminhão possui peso bruto total (PBT técnico) de 3,5 toneladas, o que lhe define como comercial leve, permite condução por motorista com carteira de habilitação categoria "B" e possibilita ao veículo livre circulação em grandes cidades.

Dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) mostram que, entre abril e setembro de 2020, 11,5 milhões de pessoas fizeram a primeira compra on-line e mais de 150 mil novas lojas virtuais foram inauguradas no mesmo período. Estudo da entidade, em parceria com a Neotrust Compre&Confie, também revelou que, entre janeiro e agosto do ano passado, o comércio eletrônico cresceu 80% e o faturamento foi 75,5% maior em relação ao mesmo intervalo de 2019.

O Daily City 30-130 chassi-cabine conta com novos conjuntos óticos elevados, faróis com luz diurna de rodagem e para-choque tripartido que facilita reparos. Na cabine, painel, alavanca de câmbio e volante foram reprojetados para maior conforto e ergonomia, enquanto os bancos receberam novos revestimentos e encosto de cabeça regulável.

O trem de força do caminhão alia o motor FPT F1, de 130 cv de potência a 3.600 rpm e torque de 320 Nm entre 1.800 e 2.500 giros, ao câmbio manual de seis marchas. O veículo oferece recursos de segurança importantes, tais como freios a disco nas quatro rodas, controles de estabilidade e tração e assistência de partida em rampas.