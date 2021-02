Mercedes-Benz tem novo SUV urbano no Brasil

A marca iniciou as reservas do modelo GLA 200 AMG Line. Em sua segunda geração, o utilitário-esportivo foi totalmente renovado, ganhando dimensões internas e externas maiores, com carroceria medindo agora 4.410 milímetros de comprimento, 2.020 mm de largura e 1.611 mm de altura. Seu preço: R$ 325.900,00.

O motor do veículo é 1.3 turbo de quatro cilindros em linha, que rende potência máxima de 163 cv a 5.500 rpm e 250 Nm de torque a 4.000 giros. Junto com o câmbio automático de dupla embreagem e sete marchas, permite aceleração de zero a 100 km/h em 8,7 segundos.

O Mercedes-Benz GLA 200 AMG Line vem com elementos estéticos exclusivos, como grade frontal cromada, rodas e para-choques personalizados. No interior, volante, pedais, molduras de acabamento e bancos esportivos são diferenciados.

O pacote de equipamentos tecnológicos se destaca, incluindo diversos assistentes eletrônicos, como ativo de distância, de direção, de ponto cego, de manutenção de faixa, de desembarque, de estacionamento, além de outros recursos, tais quais câmera de ré, carregador de celular sem fio e partida, abertura e fechamento de portas e porta-malas sem necessidade de uso da chave.

Displays de 10 polegadas do painel de instrumentos e da central multimídia se juntam em uma grande tela