A empresa desenvolveu uma nova configuração do seu modelo leve, voltado às entregas urbanas. O Delivery Express recebeu tecnologias que promovem mais segurança na operação.

O caminhão agora vem de série com o controle de estabilidade, que evita derrapagens. O sistema é ainda mais útil em piso molhado. Para garantir a eficiência nessas situações, o Delivery Express enfrentou testes em pistas de gelo e neve.

O controle de estabilidade trabalha o tempo todo em conjunto com outros recursos, como os freios ABS e o controle de tração - que também passa a equipar o modelo da Volkswagen. A combinação dessas tecnologias diminui substancialmente o risco de acidentes.

Com 3.381 unidades emplacadas em 2020, o Delivery Express conquistou uma fatia importante do segmento de caminhões leves: se manteve na vice-liderança entre os concorrentes diretos com chassi-cabine de 3,5 toneladas.