Audi abre pré-venda do novo Q5 e do inédito Q5 Sportback

Com visual renovado, os modelos trazem controle de cruzeiro adaptativo, faróis dianteiros de LED Matrix, lanternas com três tipos de assinaturas, carregador de celular por indução, display com tela sensível ao toque, suspensão Multilink e a icônica tração quattro com tecnologia ultra. Ambos estarão disponíveis nas versões S line e S line Black - para o Q5, há ainda a variante Prestige.

Os veículos já podem ser configurados no site da Audi e durante a pré-venda terão condições especiais: em fevereiro, o Q5 será comercializado de R$ 309.990,00 por R$ 279.990,00, enquanto o Q5 Sportback sairá de R$ 365.990,00 por R$ 335.990,00. Esses valores diferenciados são válidos para a modalidade de venda direta.

O mesmo motor 2.0 TFSI, de 249 cv de potência e 370 Nm de torque, equipa os novos Q5 e Q5 Sportback, que também compartilham a transmissão automática S tronic de dupla embreagem e sete velocidades. Os modelos contam ainda com assistência elétrica, fornecida por uma bateria de íons de lítio e um alternador de correia, em um sistema elétrico primário de 12 volts.

A tração quattro com tecnologia ultra direciona o torque exclusivamente para as rodas dianteiras em condições normais de direção. No momento em que o torque nas quatro rodas é necessário, duas embreagens ativam instantaneamente o eixo traseiro. Comportamentos da direção, transmissão e do gerenciamento do motor podem ser alterados pelos seis modos de operação do sistema Drive Select: auto, efficiency, comfort, dynamic, off-road e individual.