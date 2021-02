Uma ampla oferta de aplicativos de alta qualidade, propriedade mais fácil e conveniente e carros ainda mais seguros. Essas são algumas das metas que a Volvo Cars deseja alcançar com seu recém-lançado Portal de Inovação: https://developer.volvocars.com.

A plataforma disponibiliza uma variedade de ferramentas gratuitas, permitindo que desenvolvedores externos criem serviços inovadores e aplicativos para automóveis. A ideia da fabricante sueca é aumentar significativamente as possibilidades de personalização de seus carros.

“Nossos automóveis estão se tornando cada vez mais inteligentes e conectados e, com isso, vem uma crescente demanda por aplicativos e serviços. Ao disponibilizar esses recursos publicamente, apoiamos os desenvolvedores dentro e fora de nossa empresa”, observa Henrik Green, diretor de tecnologia da Volvo Cars.

O Portal de Inovação crescerá continuamente com mais e mais recursos adicionados ao longo do tempo. Nos próximos meses, um modelo de carro 3D totalmente funcional será lançado, permitindo que os usuários testem os dados dos sensores do veículo para fins de pesquisa e educação ou para conceber novas funções e serviços.