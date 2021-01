Dentro de sua estratégia global de sustentabilidade, a empresa implementou em sua fábrica de carros na cidade de Araquari (SC) um projeto para incentivar a economia circular e as práticas sustentáveis, realizado com empresas parceiras consumidoras de pasta de PVC. O selante de PCV é usado diariamente na operação de pintura dos automóveis, e as sobras da substância são inevitáveis.

Apesar desses resíduos já terem uma destinação adequada - envio para blendagem e coprocessamento -, o desafio foi devolvê-los à produção. Agora, as sobras do selante de PVC são separadas com cuidados específicos para garantir a sua qualidade e potencial de reuso.

Depois disso, o material é destinado a empresas parceiras locais que utilizam o selante como matéria-prima em seus processos produtivos. O material pode ser aplicado na fabricação de produtos como tapetes, carpetes, solas de sapato, cones de trânsito e até barracas para acampamento.

Com a implantação deste conceito de expansão do ciclo de vida do selante de PVC, o BMW Group Brasil contribuirá para evitar uma potencial emissão de mais de 2.500 toneladas de gás carbônico em um ano e, ainda, para a economia de 15 milhões de litros de água - considerando os insumos gastos pelos fornecedores que atenderiam às empresas que empregam o PVC como matéria-prima.