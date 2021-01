A quarta variante da linha de esportivos totalmente elétricos da marca alemã apresenta tração traseira (as demais possuem tração nas quatro rodas) e está disponível com dois tamanhos de bateria, que proporcionam autonomia de até 431 ou de até 484 quilômetros. Chamado apenas de Taycan, o novo modelo acelera de zero a 100 km/h em 5,4 segundos e a 230 km/h de velocidade máxima com qualquer uma das baterias.

O carro traz recursos recentemente introduzidos nas outras versões, como a função que permite praticidade no carregamento e pagamento sem a necessidade de cartões ou aplicativo: assim que o cabo de carregamento é conectado, o Taycan estabelece comunicação criptografada com a estação de recarga compatível. O processo, então, é iniciado automaticamente, incluindo o pagamento.

A Porsche vendeu pouco mais de 20 mil unidades do Taycan a compradores de todo o mundo em 2020, o que significa um começo promissor do seu esportivo 100% elétrico. A nova opção com tração traseira será comercializada no Brasil a partir de R$ 589 mil, com instalação de um carregador doméstico inclusa.