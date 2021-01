Produzido em Araquari (SC), o sedã também chega às concessionárias brasileiras da marca com a tecnologia capaz de abrir ou fechar a porta e ainda ligar o motor com um smartphone ou smartwatch. O recurso está presente nos modelos 320i Sport GP e 320i M Sport.

Essa "chave digital" pode ser configurada pelo aplicativo BMW Connected. O proprietário do carro também consegue criar chaves virtuais e compartilhá-las com até cinco pessoas. O sistema ainda permite restringir a velocidade máxima, a potência do motor e o volume máximo da central multimídia quando há esse compartilhamento.

O propulsor flex, que agora equipa todas as configurações do carro, é um turbo de 2.0 litros e quatro cilindros, o qual gera 184 cv de potência e torque de 300 Nm entre 1.350 e 4.000 rpm. Acoplado, vem um câmbio automático de oito marchas, que traciona as rodas traseiras.

Entre os equipamentos de série do automóvel estão faróis 100% LED; assistente de estacionamento e o recurso que refaz em marcha a ré os últimos 50 metros percorridos. O BMW Série 3 custa R$ 245.950,00 no modelo 320i GP, R$ 259.950,00 no 320i Sport GP e R$ 265.950,00 no 320i M Sport.