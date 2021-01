Volkswagen do Brasil inicia exportação do T-Cross para a África

A empresa começa os embarques do veículo, produzido em São José dos Pinhais (PR), para sete países daquele continente: Costa do Marfim, Gabão, Gana, Líbia, Madagascar, Ruanda e Sudão. No total, a marca envia para 26 países o T-Cross, que já soma mais de 34 mil unidades exportadas e lidera o segmento de SUVs no Brasil e na Argentina.

“A exportação para a África, continente com mais de 1,2 bilhão de habitantes, é uma grande oportunidade de conquistar novos mercados com um grande potencial de consumo”, diz Pablo Di Si, presidente e CEO da Volkswagen América Latina.

As versões Trendline, Comfortline e Highline do T-Cross, com câmbio manual e automático, partem para os novos destinos com poucas adaptações. Uma delas são os manuais escritos em inglês, francês e árabe.

A Volkswagen é a maior exportadora de automóveis e comerciais leves do Brasil, com mais de quatro milhões de unidades já embarcadas. Seus envios para o exterior começaram em fevereiro de 1970 e, ao longo da história, atingiram as Américas, África, Oriente Médio, Europa e Ásia.