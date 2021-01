A família de roadsters está completando 25 anos de história e a marca alemã lança uma edição limitada comemorativa. O Porsche Boxter 25 Anos terá apenas 1.250 unidades produzidas para o mundo todo, com base no modelo GTS 4.0. No Brasil, o carro estará disponível para encomenda com preço público a partir de R$ 605 mil, apenas na versão equipada com câmbio de dupla embreagem.

Um dos destaques do modelo é a reinterpretação da cor "Neodyme". O tom de marrom cintilante acobreado aparece na proteção dianteira, nas entradas de ar laterais, bem como nas rodas de liga-leve de 20 polegadas. O interior ostenta revestimento em couro bordô - a capota conversível pode ser de tecido vermelho ou preto.

Sob o capô, o motor 4.0 de seis cilindros aspirado entrega 400 cv de potência. Junto com a transmissão de dupla embreagem, possibilita uma aceleração de zero a 100 km/h em quatro segundos.

Essa edição edição especial faz referência ao design do carro-conceito Boxster, que prenunciou, no Salão do Automóvel de Detroit de 1993, a chegada do esportivo de dois lugares. A versão de produção estreou no mercado mundial em 1996, com pouquíssimas alterações na aparência, e está agora em sua quarta geração, somando mais de 357 mil unidades fabricadas.

Acabamento em couro bordô e volante esportivo multifuncional com aquecimento