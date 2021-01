Mercedes-Benz revela novo sistema multimídia com tela panorâmica

O MBUX Hyperscreen, como é chamado o equipamento, estreia no sedã EQS, modelo totalmente elétrico da marca alemã. Sua grande tela curvada com design ousado se estende por quase toda a largura do painel.

Somada à parte estética, há a inteligência artificial do sistema multimídia, que possui um software capaz de aprender - o display e o conceito operacional se adaptam completamente ao usuário e são capazes de oferecer sugestões personalizadas para numerosas funções de infoentretenimento, conforto e do funcionamento do veículo.

“Juntamos a tecnologia com o design de uma forma fascinante, que proporciona ao cliente uma facilidade de utilização sem precedentes”, afirma Gorden Wagener, diretor de design da Daimler AG.

As especificações técnicas do MBUX Hyperscreen impressionam: oito núcleos de CPU, 24 gigabytes de RAM e banda de memória RAM de 46,4 GB por segundo. Seu vidro curvo é feito de um silicato de alumínio especialmente resistente a arranhões.

As medidas de segurança incluem pontos de ruptura pré-determinados ao longo das aberturas laterais, assim como cinco suportes que podem ceder de uma forma programada em caso de acidente, graças à estrutura em forma de colmeia.

Vários displays parecem se fundir sem interrupções no MBUX Hyperscreen, resultando em uma impressionante tela curvada de 141 centímetros de largura. A área que os passageiros podem utilizar é de 2.432,11 centímetros quadrados.

“O MBUX Hyperscreen é ao mesmo tempo o cérebro e o sistema nervoso do carro. Consegue conhecer melhor o cliente aprendendo de forma contínua e disponibiliza uma oferta personalizada de infoentretenimento e operação”, explica Sajjad Khan, diretor técnico da Mercedes-Benz AG.