A marca alemã disponibiliza no Brasil um modelo ainda mais diferenciado do seu cupê esportivo de quatro portas. Batizada de Carbon, a edição especial pode ser adquirida mediante encomenda, por um valor que expressa bem sua exclusividade: R$ 1.683.900,00.

O grande diferencial do Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic Carbon é o kit de peças externas em fibra de carbono, formado por aerofólio traseiro fixo, carcaça dos retrovisores, teto e cobertura do motor. O conjunto proporciona redução de peso e aerodinâmica aprimorada, com consequente ganho de desempenho dinâmico.

Outros destaques do automóvel são um sistema de telemetria similar ao utilizado na Fórmula 1 e a tecnologia de condução semiautônoma "Distronic Plus". Seu trem de força combina um propulsor V8 de 4.0 litros, o qual entrega 639 cv de potência e 900 Nm de torque, e câmbio automático de dupla embreagem com nove marchas.