A fabricante gaúcha de carrocerias forneceu para a Viação Garcia o primeiro modelo Paradiso New G7 1800 Double Decker equipado com BFA (Breathing Fresh Air ou “respirando ar fresco”), novo sistema de reciclagem do ar cuja taxa de renovação é superior a 20 vezes por hora e que permite também a climatização do ambiente.

A tecnologia, patenteada pela encarroçadora e exclusiva para os ônibus de dois andares, envolve também novas entradas para captação de ar - duas localizadas junto à curva do teto, nos lados direito e esquerdo, e outra próxima à portinhola do bagageiro do lado esquerdo do piso inferior.

“O BFA foi desenvolvido para garantir que o ar que vem do ambiente externo seja filtrado e climatizado antes de entrar em contato com os passageiros, propiciando, assim, maior conforto e segurança para as viagens. É importante destacar que o sistema tradicional de renovação de ar dos veículos Marcopolo já atende aos requisitos particulares dos mercados nos quais a marca atua, porém não oferece a climatização e a filtragem do ar”, explica Jean Carlo Giacomel Casado, coordenador de engenharia da empresa.

Os modelos Paradiso New G7 1800 DD apresentam taxa de renovação de ar de até 331 litros por segundo, valor superior aos estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para ambientes onde há a circulação de pessoas, como, por exemplo, shoppings, mercados e aeroportos.