O câmbio V-Tronic ZF Traxon de 12 marchas agora equipa os modelos 19.360, 24.330, 25.360 e 30.330 da marca, proporcionando mais conforto, segurança e ótimo custo operacional. Versáteis, tais caminhões podem ser utilizados em aplicações como tanque, baú e carga seca.

A nova caixa automatizada traz melhorias que aumentam a eficiência mecânica. O sistema realiza a troca das marchas mais rapidamente e otimiza a operação do veículo em variadas situações, inclusive ao rodar em topografias acidentadas.

Com torque de entrada máximo de 2.400 Nm, o câmbio Traxon reduz o nível de ruído interno em até 35%, auxiliando no bem-estar do motorista a bordo. Sua engenharia modular ainda resulta em manutenções mais rápidas, simples e espaçadas.

O sistema de transmissão oferece funcionalidades destinadas a reduzir o consumo de combustível e a ampliar a segurança ativa. O “Eco-roll” aproveita a inércia, quando possível, deixando o caminhão em “ponto morto” - caso o acelerador ou freios sejam acionados, uma marcha e automaticamente engrenada.

O sensor de inclinação auxilia na manutenção da rotação adequada do motor para diminuir o gasto de combustível. No modo “manobra”, a velocidade do veículo é controlada e as trocas de marcha bloqueadas para garantir uma arrancada suave e sem trancos. Por fim, há o assistente de partida em rampa.