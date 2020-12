Frota de carros conectados da Chevrolet cresce significativamente

Há cinco anos, o modelo Cruze estreava no mercado brasileiro trazendo um chip para a transmissão de dados, capaz de se comunicar com uma central de emergência, em caso de acidente grave, e que permite comandar remotamente funções do veículo por meio de um aplicativo, entre outras funcionalidades.

Quase toda linha da Chevrolet já oferece esse sistema, chamado de OnStar, cuja taxa média de adesão é de 88%. Há, hoje, 215 mil carros conectados da marca no País, 80% mais do que no mesmo período do ano passado - em toda a América do Sul, esse número se aproxima de 350 mil veículos.

Outro número que chama a atenção é o do consumo de dados do Wi-Fi nativo, disponível para novos modelos do Onix, Tracker, S10, Trailblazer, Camaro e do próprio Cruze. A utilização mensal da internet do carro cresceu 30 vezes em 2020 no Brasil.

“As pessoas estão cada vez mais conectadas e isso exige uma maior quantidade de bytes. O consumidor também está buscando a máxima qualidade de internet possível, inclusive no automóvel, onde a velocidade e o deslocamento afetam a estabilidade do sinal do celular”, explica Rosana Herbst, diretora de serviços conectados da General Motors América do Sul.

Para a executiva, a aceleração digital provocada pela pandemia da Covid-19 é um dos principais impulsos para o crescimento do número de carros conectados e seus serviços, que representam uma receita complementar para o fabricante de automóveis e são percebidos como um diferencial importante pelo cliente.