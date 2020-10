Volvo inaugura primeiro estacionamento gratuito para veículos híbridos e elétricos do Brasil

Em setembro, a marca sueca fez história no País, ao alcançar, pela primeira vez, a vice-liderança do mercado de automóveis premium, com participação de 18,1%. No acumulado de 2020, ocupa a terceira posição, detendo 15,4% de share.

Boa parte do recente sucesso comercial da Volvo Car Brasil se deve ao foco nos veículos eletrificados. Nesse segmento, a fabricante escandinava lidera no acumulado do ano em veículos plug-in, aqueles possíveis de ser carregados na tomada, com mais de 1.800 unidades comercializadas e 60,9% participação.

O compromisso da marca com a eletrificação no mercado nacional ganha mais um capítulo com a inauguração da “Recharge Station”, primeiro estacionamento gratuito para veículos híbridos e elétricos no País. Localizado no bairro do Brooklin, na cidade de São Paulo, o estacionamento fica em um dos principais centros financeiros e de negócios do Brasil.

Todos os veículos elétricos e plug-in híbridos, de qualquer marca e modelo, podem usufruir de uma hora de estacionamento sem custo enquanto suas baterias são recarregadas. A instalação possui também uma área de convivência com mesas, bancos e internet wi-fi de uso liberado, além de placas de energia fotovoltaica para alimentar as tomadas e gerar energia limpa.

“Essas é uma das muitas estratégias que estamos fazendo para difundir a eletrificação no País. Com localização privilegiada, cercado de escritórios de grandes corporações, o estacionamento tem condições de se tornar uma parada estratégica para pessoas que podem seguir trabalhando enquanto seus veículos são carregados”, comenta Rafael Ugo, diretor de marketing da Volvo Car Brasil.