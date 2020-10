Agregando novos equipamentos, o sedã médio reforça sua proposta de valor aos consumidores. Desde a versão de entrada, o Civic já vem com ar-condicionado digital, freio de estacionamento eletrônico com função “Hold”, controle de cruzeiro, entre outros recursos.

Para a linha 2021, todas as configurações incorporam faróis com regulagem elétrica de altura e sensor crepuscular. O Civic LX recebe o sistema multimídia de sete polegadas, compatível com Apple CarPlay e Android Auto, além de iluminação no porta-luvas e nos espelhos dos para-sóis.

As versões Sport e EX passam a contar com o sistema “Smart Key”, que elimina a necessidade da chave para a abertura de portas e partida do veículo, feita agora por meio de botão. O Civic EX ganha ainda saídas de ar-condicionado traseiras e sensor de estacionamento traseiro.

A configuração EXL, por sua vez, adota os faróis 100% LED e faróis de neblina também em LED, além de uma nova central multimídia de sete polegadas com botão físico giratório para controle do volume - também aplicada no Civic Touring.