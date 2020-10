Volkswagen revela o Taos, que estreará no próximo ano

A marca promoveu uma "live" para a apresentação oficial do seu novo utilitário-esportivo, o primeiro a ser fabricado na Argentina. Resultado de um investimento de US$ 650 milhões, despendidos na modernização dos equipamentos e da infraestrutura da planta de General Pacheco, em Buenos Aires, o veículo será lançado na América Latina a partir do segundo trimestre de 2021.

O design do Taos é típico de um SUV e transmite uma imagem de robustez e requinte. O modelo estreia a nova assinatura luminosa da Volkswagen, que conecta os faróis com uma linha de LED que percorre toda a grade dianteira.

O projeto do interior mirou a sofisticação. A arquitetura horizontal serve de moldura para materiais suaves ao toque, incluindo aplicações em couro no painel.

A conectividade está fortemente presente por meio do VW Play, avançada central multimídia com tela de 10,1 polegadas, e do painel digital de 10,25 polegadas, que permite personalizar as informações que são exibidas ao motorista. Para completar, há a tecnologia de recarga sem cabo (wireless) do celular.

Sob o capô do Taos virá o motor turbo 1.4 TSI, que fornece 250 Nm de torque máximo, associado à transmissão automática. A oferta de eletrônica embarcada para assistência à direção será farta, incluindo controle adaptativo de cruzeiro, que mantém velocidade pré-selecionada e conserva distância do veículo à frente de modo autônomo; e frenagem automática de emergência com detector de pedestres, acionada por um radar frontal que está sempre ativo.

Na cabine, a central multimídia e o painel digital formam um conjunto de infoentretenimento