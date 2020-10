A marca promove esse conceito pelo fato da central multimídia MyLink do veículo contar agora com projeção sem cabo e, também, pela possibilidade da recarga do smartphone ser feita por indução. O pacote de conectividade do Onix Premier e do Onix Plus Premier inclui ainda Wi-Fi nativo, telemática OnStar e o aplicativo myChevrolet.

O diferencial da tecnologia de projeção sem fio da Chevrolet é que a transmissão é realizada por meio do Wi-Fi do veículo, o que garante maior fluxo de dados. Compatível com Android Auto e Apple CarPlay, o sistema consegue projetar aplicativos como o Waze, Spotify e WhatsApp diretamente na tela do painel. Para maior segurança, os apps podem ser ativados por comando de voz.

Na linha 2021 do Onix, a multimídia MyLink ficou com tela maior, de oito polegadas, proporcionando melhor visualização das informações, principalmente dos mapas de navegação. O aparelho permite conexão Bluetooth com até dois celulares simultaneamente.

Já o carregamento do smartphone por indução magnética está disponível no Onix Premier desde o lançamento da nova geração do compacto, no ano passado. Para iniciar a operação, basta colocar o celular (que precisa ter essa tecnologia de recarga sem cabo) sobre a almofada de carregamento rápido no console central.

“O smartphone está inserido no cotidiano das pessoas. Até quando estamos ao volante, queremos acionar aplicativos de mensagens e navegação ou escutar nossa lista de músicas. Ter acesso a tudo isso sem precisar ficar plugando o celular ao carro a cada embarque é uma tremenda praticidade, principalmente naqueles trajetos mais curtos”, comenta Rodrigo Fioco, diretor de marketing de produto da General Motors América do Sul.