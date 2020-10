Além de incorporar inovações que garantem mais conforto e comodidade, o utilitário-esportivo ganhou uma nova versão, a EX automático, destinada ao público PcD (pessoas com deficiência), que conta com isenção de impostos como o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) e ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).

Já as configurações Look (câmbio manual ou automático) e ACT recebem uma inédita central multimídia de oito polegadas compatível com Android Auto e Apple CarPlay. O apoio de braços com porta-objetos foi instalado tanto no Tiggo Look automático quanto no ACT.

A versão Look com transmissão manual agora adota também o volante multifuncional com acabamento premium, o mesmo que está presente nos modelos com câmbio automático. A ACT automático agrega ainda rodas com novo design e superfície polida.

Os preços do SUV compacto na linha 2021 partem de R$ 68.390,00 na configuração Look manual, R$ 68.690,00 na EX automático, R$ 72.390,00 na Look automático e de R$ 79.990,00 na ACT automático.

Lançado em março de 2018, o Tiggo 2 teve mais de 14.700 unidades vendidas desde então. Produzido na fábrica da Caoa Chery de Jacareí, interior de São Paulo, vem equipado com motor 1.5 flex e um dos seus diferenciais é a altura do solo de 186 milímetros, uma das maiores do segmento.