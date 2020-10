A empresa está ampliando sua cobertura de serviços assistenciais a caminhões, ônibus e vans com o lançamento do Truck Center, estrutura inédita e funcional de peças e serviços para atendimento rápido em pontos de reabastecimento. O projeto envolve parcerias com postos de combustíveis localizados nas principais rodovias do País - a primeira operação foi inaugurada na BR-101, na cidade de Tanguá, entre os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo.