Mercedes-Benz inaugura primeira fábrica 4.0 de chassis de ônibus do Brasil

Instalada na matriz da empresa, em São Bernardo do Campo (SP), a nova linha de produção adota processos e tecnologias de última geração, permitindo uma manufatura com ainda mais qualidade, segurança e confiabilidade.

“Investimos mais de R$ 100 milhões na nova fábrica 4.0 de chassis de ônibus. Mesmo em um momento desafiador de recuperação da economia, especialmente nesse segmento, não deixamos de acreditar no Brasil”, declara Karl Deppen, presidente da Mercedes-Benz no País e CEO para a América Latina.

Esse movimento de modernização teve início com a linha de caminhões 4.0 em 2018, seguida pela de cabinas no ano passado, chegando agora à de ônibus. O próximo passo da empresa é tornar as linhas de agregados, como motores, câmbios e eixos, também 4.0, gerando mais eficiência e maior produtividade.

Com isso, a tecnologia digital, conectividade, dados na nuvem e “internet das coisas” também passam a estar presentes na nova linha de chassis de ônibus da Mercedes-Benz. Sua eficiência é 12% superior na comparação com a anterior, com 20% de ganho logístico - devido à redução de depósitos de peças de oito para dois, ao aumento do percentual de entrega de componentes diretos na linha de 20% para 45% e à diminuição do armazenamento de peças de sete para no máximo cinco dias.

Entre os avançados recursos, se destaca o Bus Data Center, plataforma on-line que permite acompanhar 100% das operações por smartphone, notebook ou tablet. Essa ferramenta tem interface com diversas áreas em São Bernardo do Campo e, no futuro, se comunicará com outras plantas da empresa pelo mundo.

“A inauguração da nova fábrica 4.0 de chassis de ônibus coloca a operação brasileira em um patamar ainda mais elevado de qualidade e melhores práticas. Também reafirma a importância estratégica da Mercedes-Benz no Brasil, como o maior mercado de ônibus para o Grupo Daimler no mundo”, comenta Till Oberwörder, chefe mundial da Daimler Buses.