BMW importa da Alemanha modelo estradeiro

A marca disponibiliza no mercado brasileiro, a partir de 19 de outubro, a nova touring R 1250 RT, com preços a partir de R$ 165.750,00.

A motocicleta se caracteriza pela dinâmica superior, proporcionada por um motor boxer bicilíndrico de quatro tempos, com sistema variável de distribuição. Além do alto desempenho, essa tecnologia garante maior suavidade de funcionamento.

O propulsor, que rende 136 cv de potência a 7.750 rpm e 143 Nm de torque máximo a 6.250 giros, vem acompanhado de um câmbio de seis marchas com embreagem hidráulica multidisco. Com 2,2 metros de comprimento entre para-lamas, 1,5 metro de altura e 985 milímetros de largura entre espelhos, a nova BMW R 1250 RT pesa 279 quilos.

Muito sofisticada, a moto estradeira possui assistente para mudanças de marcha sem a necessidade de acionamento da embreagem, freios ABS e controle de tração (ambos de atuação regulável), além de suspensão semiativa eletrônica - que realiza um ajuste automático de amortecimento de acordo com as condições do terreno.

Há quatro modos de condução, que podem ser facilmente ativados por meio de um botão, que alteram a calibração dos amortecedores. Destaque ainda para recursos como piloto automático, assento e manoplas aquecidos, sistema de áudio com Bluetooth e monitoramento de pressão dos pneus.