Camaro tem visual dianteiro e conectividade atualizados

A Chevrolet prepara a chegada ao Brasil de mais um lote do seu esportivo. Oferecido com carroceria cupê ou conversível, na versão única de acabamento SS, o modelo possui motor V8 de 461 cv de potência e 616 Nm de torque máximo, acoplado a uma transmissão automática sequencial de 10 marchas.

Na dianteira do Camaro, a gravata emblema da marca foi reposicionada na grade superior, enquanto a barra central do para-choque agora vem pintada na cor do veículo. As mudanças se alinham ao estilo original que notabilizou o "muscle car" da Chevrolet.

O carro também dá um salto em tecnologia ao adotar o nível 4 de conectividade em seu estágio mais avançado, o que inclui Wi-Fi embarcado, OnStar, aplicativo myChevrolet e central multimídia MyLink com projeção sem fio para Android Auto e Apple CarPlay.

O Wi-Fi nativo conta com antena amplificada e sinal até 12 vezes mais estável, propiciando uma experiência em 4G por muito mais tempo. A geração mais recente do sistema de telemática OnStar permite atualizar parâmetros eletrônicos do veículo remotamente, sem precisar ir até à oficina.

O proprietário poderá comandar diversas funções do automóvel por meio do aplicativo myChevrolet. Entre elas, acionar o motor e a climatização da cabine à distância ou consultar informações do computador de bordo, como nível do combustível, pressão dos pneus, vida útil do óleo etc.

O Camaro acelera dezero a 100 km/h em 4,2 segundose a velocidade máxima é limitada eletronicamente em 290 km/h para o cupê e 250 km/h para o conversível. De 6.2 litros, seu propulsor é capaz de desligar quatro dos oito cilindros para economizar combustível.

Outra vantagem são as trocas suaves e o ganho de eficiência energética em velocidades de cruzeiro, quando o motor V8 é capaz de desligar quatro cilindros para economizar combustível.O superesportivo da Chevrolet tambémtraz a função de controle de largada, conhecida como "launch control", própria para autódromos, que otimiza a aderência nas arrancadas.