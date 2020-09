Mercedes-Benz vende 450 caminhões para transporte de bebidas da Ambev

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Os veículos renovarão a frota dos parceiros de transporte da maior cervejaria do Brasil e fabricante de outras bebidas como refrigerantes, sucos, isotônicos, energéticos, água e chás.

As primeiras unidades dos 140 modelos médios Accelo, 280 semipesados Atego e 30 extrapesados Axor foram entregues em agosto e todo o volume chegará aos operadores até o mês de outubro. Os 450 caminhões atuarão em todo o País, fazendo a logística das fábricas de bebidas com os centros de distribuição e, destes, com os diversos pontos de venda.

“Nessa renovação de frota anual dos parceiros da Ambev, mais de 70% dos caminhões adquiridos são da Mercedes-Benz. Essa também é nossa maior venda do ano para um único cliente”, revela Roberto Leoncini, vice-presidente de vendas e marketing da montadora de veículos comerciais.

O negócio envolveu ainda serviços agregados, como plano de manutenção e sistema de gestão da frota para todos os caminhões. Dessa forma, a Mercedes-Benz ajuda os transportadores ligados à Ambev a otimizar seus custos operacionais e de manutenção, bem como o desempenho dos motoristas na condução dos veículos, proporcionando maior rentabilidade para a operação.