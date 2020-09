Nova Fiat Strada continuará líder - e justificadamente

Ao lançar a nova geração de sua picape leve, a Fiat tinha uma enorme responsabilidade, oferecer um veículo capaz de manter a liderança histórica em seu segmento no mercado brasileiro. A marca fez mais do que isso: a nova Strada é uma significativa evolução em relação ao modelo anterior, fato já reconhecido pelos consumidores, que rapidamente colocaram o modelo entre os automóveis zero-quilômetro mais vendidos do País em 2020.

Automotor avaliou durante uma semana a versão Volcano Cabine Dupla 1.3, a top de linha da Strada. As impressões positivas começam no design, bastante inspirado no Toro e apresentando também elementos do Mobi e do Argo. O resultado é um visual bem mais moderno e robusto - embora sem grande aumento nas dimensões externas, a carroceria encorpou e ganhou imponência graças à maior altura do solo (até 214 mm) e às superfícies volumosas.

Internamente, as modificações estéticas também foram profundas. O novo volante agrada no formato e na “pega”, enquanto o painel reformulado abusa dos revestimentos plásticos, o que não chega a incomodar tanto por se tratar de um veículo, em última análise, utilitário, com foco na funcionalidade. Destaque para o sistema multimídia da versão Volcane, completo e fácil de usar.

A ideia de cabine dupla é bem interessante para uma picape leve, pois aumenta a versatilidade. Isso não significa que os passageiros do banco traseiro terão vida fácil: não há sobra de espaço, sobretudo para as pernas, e três ocupantes enfrentarão um pouco de desconforto - para dois ocupantes, a situação fica bem melhor.

A Strada Volcano Cabine Dupla conta com o motor 1.3 Firefly de quatro cilindros da Fiat, de até 109 cv de potência e até 139,2 Nm de torque, associado ao câmbio manual de cinco marchas. O conjunto funciona bem e a economia de combustível surpreendeu favoravelmente. A picape sofre um pouco para arrancar com vigor e em aclives acentuados, contudo, o desempenho geral é satisfatório e adequado para sua proposta e necessidades.

A dirigibilidade em curvas foi ponto alto. Além das suspensões reprojetadas (com molas, amortecedores e geometria novos), contribui para a boa experiência ao volante o crescimento de 10% na rigidez torcional da carroceria, benefício da nova plataforma. E quem precisar utilizar a caçamba da Fiat Strada Volcane Cabine Dupla terá à disposição 844 litros e 650 quilos de capacidades - números que possibilitam transportar uma boa variedade de cargas.