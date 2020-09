Tracker com motorização 1.0 Turbo terá configurações LTZ e Premier

Verificando uma grande aprovação desse propulsor e o aumento da procura pelas versões mais sofisticadas do SUV no mercado brasileiro, a Chevrolet resolveu desenvolver o Tracker LTZ 1.0 Turbo e Premier 1.0 Turbo. As novidades chegarão às concessionárias da marca em outubro.

"O modelo 1.0 Turbo surpreendeu em performance e eficiência energética, superando inclusive concorrentes dotados de motores maiores. Além disso, estamos observando grande interesse por configurações mais equipadas", reforça Rodrigo Fioco, diretor de marketing da General Motors América do Sul.

Com as novas opções, o Tracker 1.0 Turbo também ganhará equipamentos até então exclusivos do 1.2 Turbo, como sensor de ponto cego, alerta de colisão com frenagem autônoma, assistente de estacionamento, rodas de 17 polegadas, ar-condicionado digital e acabamento interno de alto padrão.

Outro desdobramento é que o que o modelo 1.2 Turbo passa a ser oferecido exclusivamente na configuração top de linha Premier, onde já estão concentradas quase todas as vendas do SUV com esse propulsor. No final, a gama do Tracker ficará com seis versões: 1.0 Turbo manual (MT) ou automática (AT), 1.0 Turbo LT AT, 1.0 Turbo LTZ AT, 1.0 Turbo Premier AT e 1.2 Turbo Premier AT.

O utilitário-esportivo da Chevrolet é o que mais cresce em vendas no País. De março até agosto deste ano, primeiros seis meses desde a apresentação da nova geração do Tracker, foram emplacadas 20,9 mil unidades, alta de 145% frente ao mesmo período de 2019.