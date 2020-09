Para suprir demanda pela Ranger, Ford iniciará segundo turno de fabricação

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A empresa anunciou a ampliação da produção da picape em sua fábrica de Pacheco, na Argentina, com a ativação de um segundo turno de trabalho, para atender ao crescimento das vendas da Ranger nos mercados brasileiro e argentino. Desse modo, a planta passará a montar 234 picapes por dia, volume 6% acima dos patamares anteriores à pandemia da Covid-19 e mais de 100% superior ao do reinício da produção, em 20 de maio deste ano.

Para viabilizar esse número, a Ford Argentina contratará 220 novos funcionários em regime temporário. Eles irão cobrir as vagas de empregados com mais de 60 anos e com fatores de risco à saúde, que atualmente estão em licença compulsória devido à pandemia.

A maior parte das Ranger produzidas na fábrica de Pacheco é destinada a diversos outros países latino-americanos - Chile, Peru, México, Equador, Colômbia, Bolívia, Uruguai, Paraguai e Venezuela. A Ford também acaba de alcançar o marco de 900 mil unidades da picape feitas na Argentina desde 1996 - das quais mais de 340 mil tiveram como destino o Brasil.

No mercado nacional, a Ranger está disponível em cinco versões, com duas motorizações a diesel: XL 2.2 manual (cabine simples ou dupla); e as cabines duplas XLS 2.2 automática (4x2 ou 4x4), XLT, Limited e Storm - estas últimas três dotadas de propulsor 3.2, tração 4x4 e transmissão automática.