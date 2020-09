Vendas de caminhões seminovos da Mercedes-Benz aumentam em 25%

A SelecTrucks, rede de lojas de usados da marca, comercializou 1.070 unidades de janeiro a agosto deste ano, superando em pouco mais de 25% as 854 unidades do mesmo período de 2019. No recorte mensal, o crescimento foi ainda maior: 40%, resultado de 175 caminhões negociados em agosto de 2020 na comparação com os 125 veículos do mesmo mês do ano passado.

“Cerca de 15% ao mês das vendas de nossos caminhões zero-quilômetro têm envolvimento da SelecTrucks, que serve como um apoio para os clientes no momento da renovação de frota, aceitando seus veículos usados na troca”, explica Roberto Leoncini, vice-presidente de vendas e marketing da Mercedes-Benz do Brasil.

A empresa foi a pioneira entre as fabricantes de caminhões do País a ter uma operação específica para negócios com modelos seminovos, ao inaugurar a SelecTrucks em 2013. A rede possui, hoje, lojas em Mauá, Limeira e Santos (SP), Betim (MG), São José dos Pinhais (PR), Novo Hamburgo (RS), Içara (SC), Fortaleza (CE) e Cuiabá (MT).

A SelecTrucks trabalha com todas as marcas, modelos e anos de fabricação de caminhões. O portfólio é divulgado no site, facilitando a consulta pelo cliente, que pode tanto utilizar seu veículo usado na compra de um Mercedes-Benz zero-quilômetro, quanto adquirir outro seminovo.

“Hoje temos nove lojas de usados em pontos estratégicos do Sudeste, Sul, Nordeste e Centro-Oeste. E, ainda este ano, pretendemos abrir mais uma”, revela Leoncini.