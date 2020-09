Peugeot lança utilitário para micro e pequenos negócios

A marca aposta em uma nova versão do seu furgão Expert, a Vitré. O veículo, que custa R$ 138.290,00, recebeu vidros nas laterais e foi concebido para adaptação a qualquer tipo de atividade empresarial de pequeno porte.

O utilitário possui carga útil de 1.500 quilos, volume de até 6,1 metros cúbicos e 5,30 metros de comprimento. Versátil, pode fazer operações de transporte urbanas e consegue acessar estacionamentos, docas e qualquer tipo de local de carga e descarga com até 1,94 metro de altura máxima.

Sua porta lateral é deslizante e as portas traseiras (50/50) têm abertura de 90 graus, podendo chegar a um ângulo de 180 graus, o que facilita as ações de carregamento e descarregamento. O conjunto motriz é formado por um motor 1.6 a diesel (115 cv de potência e 294 Nm de torque) e um câmbio manual de seis marchas. O propulsor é Euro 6, o que significa menores emissões de gases poluentes.

O Peugeot Expert Vitré vem equipado com dois air bags frontais, controle eletrônico de estabilidade e alerta de fadiga, que acende uma luz no painel sugerindo que o motorista faça uma parada de descanso após dirigir por mais de duas horas ininterruptas acima de 65 km/h. Sua suspensão passou por calibragem especial para suportar as exigentes condições de rodagem do País, o que incluiu a adoção de molas mais compridas para elevar a altura mínima do solo em relação ao modelo europeu.