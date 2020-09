Volkswagen apresenta novos caminhões extrapesados

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Os modelos Meteor 28.460 6x2, Meteor 29.520 6x4 e Constellation 33.460 6x4 são lançados no mercado nacional para atender às categorias de 3,5 a 125 toneladas. Todos são equipados com uma nova transmissão automatizada de 12 e 16 velocidades e com o novo motor MAN de 13 litros. Produzido no Brasil - primeiro país fora da Europa a fabricá-lo -, esse propulsor se notabiliza pela maior economia de combustível, baixo custo de manutenção e durabilidade adequada às mais severas aplicações.

Destinado ao transporte rodoviário de cargas em médias e longas distâncias, o Meteor 28.460 6x2 consegue operar com semirreboques de três eixos com peso bruto total combinado (PBTC) de 48,5 a 53 toneladas. Sua potência é de 460 cv, com 2.300 Nm de torque máximo.

Caminhão mais potente da história da marca, o Meteor 29.520 6x4 dispõe de 520 cv e 2.500 Nm de torque. Projetado para o transporte rodoviário de cargas em médias e longas distâncias, recebe combinações veiculares de carga de sete e nove eixos, com PBTC de 57 a 74 toneladas.

O Constellation 33.460 6x4, por sua vez, vem atender ao segmento off road e também rodoviário, em uso misto. Com PBTC de 74 toneladas, é sob medida para o agronegócio, e conta com 460 cv de potência e 2.300 Nm de torque.

Os novos extrapesados da Volkswagen Caminhões e Ônibus são resultado de quatro anos de desenvolvimento e mais de R$ 1 bilhão em investimentos. Cerca de metade desse valor foi destinada à construção de uma nova linha de montagem de cabines, com manufatura 4.0 em nível de automação e conectividade dos dados, no complexo industrial da empresa na cidade de Resende (RJ).

Ainda foi instalada uma nova área logística para garantir a maior eficiência no abastecimento e estoque de componentes. Equipamentos mais modernos também passaram a compor a linha de montagem final para ganhos de eficiência e produtividade.

A VW Caminhões e Ônibus deu início à pré-venda da nova família de extrapesados já com grandes pedidos. A Transpipeline encomendou 110 unidades do Meteor 29.520 6x4, enquanto o Grupo Vamos reservou 100 exemplares do Meteor 28.460 6x2.

"Nossos extrapesados chegam ao mercado com o pé direito, mostrando que vêm para fazer história após quatro anos de minucioso desenvolvimento, sempre ouvindo nossos clientes", comenta Roberto Cortes, presidente e CEO da fabricante de veículos comerciais.