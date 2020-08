Novos BMW X3 híbridos plug-in estão desembarcando no País

Fabricados nos Estados Unidos, os modelos xDrive30e e X Line chegam ao Brasil em setembro, com respectivos preços de R$ 342.950,00 e R$ 367.950,00. Suas baterias de íons de lítio permitem uma mobilidade no modo 100% elétrico de até 55 quilômetros no ciclo NEDC e de até 46 km no ciclo WLTP.

As baterias, que têm seis anos de garantia, podem ser totalmente carregadas em tomadas domésticas convencionais por meio de um cabo elétrico padrão, processo que leva menos de seis horas. Já com o aparelho de parede residencial (“wallbox”) de 22 kW, fornecido sem custo extra ao comprador dos veículos, esse tempo reduz para cerca de três horas e meia.

Dependendo da situação, o propulsor elétrico do BMW X3 híbrido plug-in atua sozinho ou como apoio ao motor a combustão. Quando ambas as unidades motrizes estão ativas, a eficiência é otimizada, assim como a capacidade de aceleração do automóvel.