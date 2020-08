Chevrolet atualiza design e incrementa conteúdo do Trailblazer

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O SUV de sete lugares da marca ganha visual retocado, mudanças mecânicas e estruturais, além mais equipamentos de série. Disponível apenas na versão top de linha Premier, o veículo custa R$ 269.850,00.

Inédita, a dianteira do Trailblazer ostenta o estilo global da marca para utilitários, caracterizado pela grade toda escura com duas barras cromadas. Faróis em LED e o novo para-choque complementam o conjunto frontal.

Na parte traseira, a evolução ocorreu na câmera de ré. O equipamento, que já fazia o alerta de tráfego cruzado, passa a projetar imagens de alta definição e permite acionamento temporário durante a rodagem para checagem da situação do reboque.

No modelo 2021, o veículo incorpora o sistema Wi-Fi nativo com conexão para até sete dispositivos, assim como a mais moderna geração da central multimídia MyLink, com conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay.

“Quem busca um SUV confortável de grande porte costuma viajar bastante. Pelo fato de o Brasil ser um país continental, com cobertura de internet não uniforme, a maior estabilidade do Wi-Fi é mais um forte argumento de venda”, ressalta Rodrigo Fioco, diretor de marketing de produto da General Motors América do Sul.

Outro reforço tecnológico é o sistema de frenagem autônoma de emergência, que pode atuar em situações de risco envolvendo o veículo à frente ou um pedestre.

O motor 2.8 turbodiesel de 200 cv de potência e 500 Nm de torque do Chevrolet Trailblazer recebeu uma nova turbina e atualização do software da central eletrônica, alterações que deixam as acelerações mais progressivas. Ao propulsor vem acoplada uma transmissão automática de seis marchas.