Mitsubishi L200 Triton Sport sofre evolução estética, tecnológica e mecânica

Produzida na cidade goiana de Catalão, a atualizada picape já pode ser encontrada nas revendas da marca em três versões e preços: GLS AT (R$ 188.990,00), HPE (R$ 212.990,00) e HPE-S (R$ 232.990,00). Seu design mudou bastante e adota o conceito estético já usado nos modelos Pajero Sport e Eclipse Cross, que ressalta a robustez e esportividade do veículo.

A dianteira inteiramente reformulada exibe grade na cor alumínio, capô mais elevado e com vincos pronunciados. Novos faróis afilados deixam o visual mais arrojado e moderno.

A caçamba capaz de carregar até 1.055 quilos e a capacidade de reboque de até 2,3 toneladas garantem à L200 Triton Sport 2021 muita versatilidade e aptidão para o trabalho. Pensando na utilização de reboques, a picape oferece de série sistema que atua automaticamente para minimizar riscos de perda de controle.

No trem de força, a novidade do utilitário é a transmissão automática de seis marchas, que faz parceria com o motor 2.4 turbodiesel de quatro cilindros - o qual rende 190 cv de potência e 430,2 Nm de torque. Diferencial da Mitsubishi Motors, a tração 4x4 Super Select 4WD-II inclui reduzida e pode ser auxiliada pelo “Off-Road Mode”, recurso que prepara o veículo para diferentes terrenos fora-de-estrada.

Na área de tecnologia embarcada, a picape traz assistentes de descida e partida em rampa, controles de tração e estabilidade, e bloqueio do diferencial traseiro. A configuração top de linha HPE-S acrescenta monitoramento de pontos cegos, alerta de mudança de faixa, farol alto automático e frenagem autônoma.

A L200 Triton Sport GLS conta com dois airbags frontais, enquanto nas versões HPE e HPE-S são sete bolsas de ar - frontais, laterais e para o joelho do motorista.